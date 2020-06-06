Göztepe'de futbolculara yeni şans Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, sezon sonunda gönderilmesi beklenen oyunculara bir şans daha verecek.

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, sezon sonunda gönderilmesi beklenen oyunculara bir şans daha verecek.

Genç teknik adam oynanacak 8 haftada takımda kalıp kalmayacakları belirsizliğini koruyan Jerome, Reis, Borges, Deniz, Leo, Mossoro, Atınç ve Poko'nun göstereceği performansa göre raporunu yönetime iletecek. Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik olarak geriye giden sarı-kırmızılılarda kadroyu dağıtmak istemeyen kurmaylar, mevcut oyuncuları yeniden derlendirecek.

Dış transfer stratejisini 8 maça göre belirleyecek teknik ekip genç futbolcular Yalçın, Hüseyin, Ege, Göktuğ ve Atakan'ı da gelecek sezona hazırlayacak. Mevcut kadrosundan oldukça memnun olan İlhan Palut, sözleşmeleri bitecek Soner, Serdar, Napoleoni, Beto, Castro, Berkan ve Titi'nin ise kesinlikle takımda kalmasını isteyecek. Transferin gözde oyuncuları olan Alpaslan ve Halil'in ise satılıp satılmayacağı da yönetimin çıkaracağı maddi bilançoya göre netleşecek. ADNAN SÜVARİ UNUTULMADIÖte yandan Göztepe ve Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Adnan Süvari, vefatının 29'uncu yılında unutulmadı. Karşıyaka'da teknik adamlık kariyerine başlayıp sarı-kırmızılılara 2'şer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Süvari için Göztepe, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Efsane Teknik Direktörümüz Adnan Süvari'yi vefatının 29. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz" mesajını yayınladı.

Göztepe ve diğer İzmir kulüpleri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde gelecek sezon Süper Lig'in Adnan Süvari Sezonu olarak oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'nu başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: DHA