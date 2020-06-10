Göztepe'de futbolcular ve görevlilere Kovid-19 testi yapıldı Süper Lig'in 27. haftasında Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de futbolcularla maçta görev alacak kişilere Kovid-19 testi yapıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Cuma günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de futbolcularla maçta görev alacak kişilere Kovid-19 testi yapıldı.

Maç için hazırlıklarını sürdüren futbolcular Adnan Süvari Tesislerinde, maçta görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve özel güvenlik görevlileri de Gürsel Aksel Stadında Kovid-19 ve antikor testine tabi tutuldu.

Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA