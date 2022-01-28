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Göztepe'de forma savaşı çok kızıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de forma savaşı çok kızıştı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 haftasında 12 puan toplayıp düşme hattından uzaklaşan Göztepe'de forma rekabeti üst seviyeye çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 haftasında 12 puan toplayıp düşme hattından uzaklaşan Göztepe'de forma rekabeti üst seviyeye çıktı. Ara transfer döneminde sol bek Moubandje, kaleci Piric, golcü Di Santo ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda kadro derinliği artarken, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da eli güçlendi. Özellikle defans ve hücum hattında alternatifleri artan Göztepe'de oyuncular milli arada formayı kapabilmek için büyük bir mücadele vermeye başladı.

Göztepe'de forvet hattında 4 futbolcu bulunurken, sol bekte ise Moubandje, Berkan ve Burekovic forma rekabetine girdi. Göztepe'nin gol yükünü çeken Ndiaye, Jahovic ve Ege'nin yanına Di Santo'nun da eklenmesiyle ileri uçta da alternatif bir hayli arttı. Milli arada yoğun idman programı uygulayan Maestro'nun takımın performansından oldukça memnun olduğu kaydedildi. Transferler çalışmalarını sürdüren yönetimin 1 ya da 2 futbolcuyla daha sözleşme imzalayabileceği vurgulandı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

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