Göztepe'de fırtına koptu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de oynanan kötü futbol ve alınan sonuçlar taraftarı isyan ettirdi.

İlk 6 haftada sadece 5 puan toplayabilen Göztepe, Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezonda en kötü başlangıcı yaptı. Sarı-kırmızılılar tam 14 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda ilk 6 haftayı 13 puanla 3'üncü sırada bitirdi. Ertesi sezon ise 6 karşılaşmada 9 puan toplayan Göztepe, 9'uncu sırada 7'nci haftaya girdi. Göztepe 2019-2020'de ise 6 haftayı 9 puanla 15'inci sırada tamamladı. Geçen sezon ise 7 puanı hanesine yazdıran Göztepe, 6'ncı hafta sonunda 10'uncu basamakta yer aldı. Bu sezon ise yaptığı transferlerle sık sık eleştirilen İzmir ekibi, ligde hayal kırıklığı yarattı.

Göztepe, hafta sonu mesaisinde pazar günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak.