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Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:55

Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde yaptığı antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse taktiksel çalışmalar yapılarak antrenman tamamlandı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Cameron Jerome, Hüseyin Bulut ve sağ dizinde zorlanma ve ödem yaşayan Deniz Kadah takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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