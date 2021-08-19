Göztepe'de en büyük heyecan taraftar
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Göztepe'de en büyük heyecan taraftar

Göztepe'de en büyük heyecan taraftar
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe'yi taraftar heyecanı sardı.

Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe'yi taraftar heyecanı sardı. Yeni evinde sadece 3 maçı seyircili oynayabilen Göztepe 533 gün sonra futbolseverlerle buluşmak için geri sayıma geçerken, biletler de satışa çıktı. Bilet fiyatları VIP 1'inci kategori 463 TL 25 kuruş, 2'nci kategori 409 TL, kapalı 109 TL ve kale arkaları 50 TL olarak belirlendi. Göztepe'nin 21 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçla hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nda 2019-20 sezonunda Beşiktaş müsabakasının yanı sıra, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçları dolu tribünler önünde oynandı. 

Koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına almaya başlamasıyla statlar taraftara kapandı. Göztepe sahasında pandemiye alınan önlemler nedeniyle 26 karşılaşmayı seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte yüzde 50 kapasiteyle aşı olan taraftarlara kapılarını açacak Gürsel Aksel Stadı'nda görsel şov düzenleneceği ifade edildi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda geçen haftadan hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Baku'nun tamamen iyileştiği bildirildi.

 


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Göztepe'de en büyük heyecan taraftar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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