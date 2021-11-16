Göztepe'de eksikler dönecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de eksikler dönecek

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe'de eksikler dönecek

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik futbolcuların takıma dönecek olması teknik heyeti rahatlattı.

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik futbolcuların takıma dönecek olması teknik heyeti rahatlattı. Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları geçen Halil, Atınç ve Burekovic'in görev verilmesi halinde oynayacak duruma geldiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan golcü Jahovic ve sağ bek Kerim için de seferberlik ilan edildi. Jahovic'in her geçen gün daha iyi duruma geldiği ve Makedon futbolcunun bir aksilik olmazsa Kayserispor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Kerim'in ise henüz durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.


Göztepe'de eksikler dönecek

Futbolu bırakıyor mu? Arda Turan merakla beklenen kararı verdi

Futbolu bırakıyor mu? Arda Turan merakla beklenen kararı verdi

 Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler! Beşiktaş'ın yıldızları böyle devam ederse kulüple bağları kesilecek

Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler! Beşiktaş'ın yıldızları böyle devam ederse kulüple bağları kesilecek

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title