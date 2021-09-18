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Göztepe'de derbi mağlubiyeti sonrası moraller bozuk

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe'de derbi mağlubiyeti sonrası moraller bozuk

Süper Lig'de 18 yıl sonra İzmir derbisinde karşı karşıya geldiği Altay'a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Göztepe, büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'de 18 yıl sonra İzmir derbisinde karşı karşıya geldiği Altay'a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan Göztepe, büyük üzüntü yaşadı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 90+3'üncü Marco Paixao'ya engel olamayan sarı-kırmızılılar, 2'nci yarıda oynadığı futbolla da geçer not alamadı. İzmir ekibi ile çıktığı ilk karşılaşmada Medipol Başakşehir önünde 2-1 kazanmasını bilen teknik direktör Nestor El Maestro da derbide ilk mağlubiyetini aldı. Bu sezon 2'nci kez sahadan mağlup ayrılan Göztepe 5 hafta sonunda 5 puan toplayabildi. Sırp çalıştırıcı Maestro tüm camia için çok önemli olan bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Maç boyunca büyük heyecan yaşayan ve yerinde oturamayan 38 yaşındaki teknik adam, "Elbette çok üzgünüz. Özellikle ligde galibiyet almak için bir maç seçecek olsaydık, bu maçı seçerdik. Çünkü taraftarlarımız için, hepimiz için çok önemli olan bir maçı kaybettik. Futbol asla durmuyor. Karşılaşmalarımız devam edecek. Çok yakın zamanda diğer maçımıza çıkacağız. Futbolda galibiyetler kadar yenilgiler de olacak. Biz Süper Lig'de en iyi işleri yapmak adına elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Büyük çabalar göstereceğiz" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 22 Eylül Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

YENİLER VARLIK GÖSTEREMEDİ

Göztepe'nin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği yabancı futbolcular Altay derbisinde varlık gösteremedi. Maça on birde başlayan Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency ve Sloven orta saha Tijanic etkili olamazken, oyuna ikinci yarıda giren Makana Baku da vasatı aşamadı. Teknik direktör Nestor El Maestro, Lourency'i ikinci yarının başında oyundan alıp yerine Baku'yu sahaya sürdü. Tijanic ise 70 dakika sonunda yerini Yalçın'a bıraktı. Üç futbolcu da sergiledikleri oyunla taraftarı tatmin edemedi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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