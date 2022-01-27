Göztepe'de derbi hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de derbi hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Altay derbisinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

URLA, İZMİR (İHA) - Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Altay derbisinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı. İdman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı. - İZMİR

Göztepe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Göztepe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Göztepe'de derbi hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Altay, Urla, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title