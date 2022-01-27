Göztepe'de derbi hazırlıkları sürüyor

URLA, İZMİR (İHA) - Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Altay derbisinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı. İdman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı. - İZMİR