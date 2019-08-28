Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 31 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

28.08.2019 19:42
Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 31 Ağustos Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından hücum ve savunma varyasyonları üzerinde duruldu.

İdman taktik çalışması ile tamamlandı.

Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Soner Aydoğdu'nun da katıldığı antrenmanda sakatlığı bulunan Cameron Jerome yer almadı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.