Göztepe'de defans alarmı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'de defans alarmı

22.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:55
Göztepe'de defans alarmı

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftayı 13 puanla geçtiği periyodun ardından son 2 maçını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe, sezon sonunda defans hattında terleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftayı 13 puanla geçtiği periyodun ardından son 2 maçını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe, sezon sonunda defans hattında terleyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 stoperden 3'ünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Göztepe'de 3'er sezondur kadroda yer alan Alpaslan Öztürk ve Titi'nin yanı sıra geçen sezon kadroya dahil edilen Atınç Nukan'ın sözleşmeleri lig bitiminde sona erecek. Kadrodaki stoperlerden yalnız Mihojevic'in 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Göz-Göz'ün sezon sonunda Titi'ye yeni kontrat önermesi beklenmezken, özellikle son dönemde defans hattında iyi ikili oluşturan Alpaslan ve Atınç yönetimi zorlayacak.

Göztepe'deki performansıyla adı geçen sezon Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılan Alpaslan, önceliğinin kulübünde kalmak olduğunu açıklamıştı. Ancak lig devam ederken Alpaslan ve menajeriyle henüz masaya oturulmadı. Beşiktaş'tan 2015 yılında Alman ekibi Leibzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olup ardından üst üste çapraz bağı sakatlıkları yaşayan Atınç da Göztepe'deki performansıyla yeniden doğdu. Geçen sezon yine çapraz bağlarından ağır sakatlık geçirip ligin son haftalarında takıma dönen 27 yaşındaki Atınç, bu sezon takımın vazgeçilmezi oldu. Bu sezon 20 maça çıkan futbolcu transferin gözde isimleri arasında yer alacak.

 


Göztepe'de defans alarmı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Rasim Öztekin Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de defans alarmı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:55:44. #1.15#
title