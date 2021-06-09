Göztepe'de Coentrao iddiası
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Göztepe'de Coentrao iddiası

Göztepe'de Coentrao iddiası
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer listesini geniş tutan Göztepe'nin dünyaca ünlü yıldız Fabio Coentrao ile ilgilendiği öne sürüldü.

SÜPER Lig'de 2021-2022 sezonu için transfer listesini geniş tutan Göztepe'nin dünyaca ünlü yıldız Fabio Coentrao ile ilgilendiği öne sürüldü. Sol bekte Berkan Emir'le sözleşme yenileyip Boşnak oyuncu Dzenan Burkeovic'i gözden çıkaran sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyu transfer etmeyi planladığı vurgulandı. Geçen sezon Portekiz Premier Ligi'nde küme düşen Rio Ave forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve Coentrao'dan haber beklendiği kaydedildi. 

Göztepe'nin Burekovic'i elden çıkarması durumunda Coentrao transferinde daha fazla adım atacağı dile getirildi. Rio Ave altyapısında yetişen Coentrao, ülkesinde Nacionel ve Benfica formalarını giydi. Coentrao 20011-2012 sezonunda ise dünyanın en en önemli kulüplerinden Real Madrid'e imza attı. İspanyol devinde toplam 5 sezon forma giyen oyuncu, Monaco ve Sporting Lizbon'da da top koşturdu. Coentrao, için Fransa, Portekiz ve Belçika'dan da transfer tekliflerinin geldiği açıklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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