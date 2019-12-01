Göztepe'de buruk sevinç

01.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:24

SÜPER Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2 kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan Göztepe yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken, rakibini elinden kaçırmanın da üzüntüsünü yaşadı. Üst üste Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarından 6 puan çıkarıp evinde ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile yenişemeyen sarı-kırmızılılar 4 haftada 8 puan toplamayı başardı. Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda pozitif bir futbol ortaya koyan Göz-Göz, 90 dakika bitiminde taraftarından da bol bol alkış aldı. Göztepe son 3 sezonda Fenerbahçe ile evinde oynadığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. İzmir ekibi 2017-2018'de rakibi ile yine 2-2 berabere kalırken, geçen sezon 3. haftada Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. Puanını 17'ye yükselten Göztepe, üst sıralar için umudunu korumuş oldu.

PALUT TAKIMDAN MEMNUN

Sarı-kırmızılıların başında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi. Son haftalarda yakalanan çıkışı sürdürdükleri için mutlu olduğunu ancak galibiyeti de kaçırdıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Maça etkili başladık, golü erken bulduk. Bundan sonra top daha çok Fenerbahçe'de kalsa da kontrataklar ile skoru arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. Rakibimiz de pozisyonlar buldu ve devreye 1-1'lik skorla girdik. İkinci yarıda takımımız daha agresif bir hücum karakteri koydu sahaya, maçı daha çok istedi. Öne de geçtik ama yine bir anlık dikkatsizlik sonucu skor 2-2'ye geldi" diye konuştu. TARAFTARA TEŞEKKÜRSon 20 dakika ise Fenerbahçe'yi çok dengesiz yakaladıklarını belirten İlhan Palut, "Çok fazla oyuncu ile rakibimizin yarı sahasında bulunduk ama gol yollarındaki son hareketi istediğimiz gibi yapamamamız maçın berabere bitmesine sebep oldu. Takımımın oynadığı oyundan daha da önemlisi 90+9. dakikaya kadar gösterdikleri kazanma karakterinden oldukça umutluyum. Defansif anlamda daha az poziyon vermemiz gerekiyor, pas sayımızı çoğaltmamız gerekiyor bunların çalışmalarını yapacağız. Daha iyi olmak için yolumuz var ve bunu çok çalışarak gerçekleştireceğiz. Son olarak bugün çok güzel bir ambiyans yaratan, takımımızla birlikte maçı oynayan taraftarımıza teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı. ANDRE CASTRO COŞTUGÖZTEPE'de Andre Castro fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılılarda sezon başında beklentileri karşılayamayan ve yedek kulübesine mahkum olan Portekizli orta saha oyuncusu son 3 maçta adeta coştu. Önce geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında müthiş bir gole imza atıp takımına 3 puan getiren tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe karşısında da estetik bir gole imza attı. Maçın 7. dakikasında kaleci Altay'ı ceza sahası dışından avlayan Castro oynadığı futbolla da eski günlerine dönüş sinyali verdi. EN GOLCÜSÜ ALPASANGÖZTEPE'de asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla forma giyen Alpaslan Öztürk, bu sezon takımın en golcü ismi oldu. Sarı-kırmızılılarla 12 Süper Lig maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu 3 gol attı. İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarından penaltıları gole çeviren oyuncu, 4-0 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da ağları sarsmıştı. Alpaslan, Fenerbahçe maçının 58. dakikasında penaltıyı kaçırdı. Ancak Hakem Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla penaltının yeniden tekrarlanmasını istedi. Bu kez 63. dakikada atışı kullanan Alpaslan fileleri sarstı. Alpaslan yaptığı ilginç gol sevinçleriyle de dikkat çekti.

Kaynak: DHA

- İzmir