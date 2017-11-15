Göztepe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, idmanı şut ve taktik çalışarak tamamladı.



Sakatlığı bulunan oyunculardan Hakan Çinemre antrenmana katılmazken, Mathieu Peybernes çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.



Sarı-kırmızılı ekip, yarın tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından Bursa'ya gidecek.