Göztepe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları
Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, idmanı şut ve taktik çalışarak tamamladı.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Hakan Çinemre antrenmana katılmazken, Mathieu Peybernes çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından Bursa'ya gidecek.
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