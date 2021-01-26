Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı

26.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:26
Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna dahil ettiği Burak Süleyman, yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna dahil ettiği Burak Süleyman, yeşil-siyahlı ekibe kiralandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, transferi konusunda resmi görüşmeler ve işlemleri tamamlanan Burak Süleyman'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Burak Süleyman, sarı-kırmızılı takımda 5 lig ve 2 kupa maçında görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Cemal Hünal Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de Burak Süleyman, eski takımı Kocaelispor'a kiralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:27:07. #1.16#
title