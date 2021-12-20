Göztepe'de Brown Ideye'nin sözleşmesi feshedildi - Haberler Spor
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Göztepe'de Brown Ideye'nin sözleşmesi feshedildi

Göztepe'de Brown Ideye'nin sözleşmesi feshedildi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile yollar ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonu başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Ideye, fazla forma şansı bulamadığı bu sezon ligde 5 maçta 40 dakika sahada kaldı.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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