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Göztepe'de Brown Ideye ayrıldı

Göztepe'de Brown Ideye ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Göztepe, Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Brown Ideye ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

33 yaşındaki futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 36 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. - İZMİR

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