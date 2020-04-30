Göztepe'de Borges ve Poko masaya oturacak SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından hazırlıklarına gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlarken, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe koronavirüs pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından hazırlıklarına gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlarken, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Dış transferde golcüler Portekizli Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senegalli Babacar gibi isimleri gündeme alan sarı-kırmızılıların gelecek yıl kadroda düşünmediği orta saha oyuncuları Celso Borges ve Andre Poko ile karşılıklı anlaşmanın yollarını aradığı bildirildi. Yüksek maliyetlerden dolayı yabancı sayısını azaltamaya çalışan Göztepe'de 1 yıl daha sözleşmeleri bulunan Borges ve Poko'yu elde çıkarmaya çalışan yönetimin tekliflere de açık olduğu vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in iki futbolcuyla da görüşme yapacağı ve Borges ve Poko ile vedalaşılacağı iddia edildi. Göztepe'nin sözleşmeleri sezon bitiminde sona erecek diğer yabancıları Jerome, Reis, Mossoro ve Leo'yla da vedalaşması bekleniyor.

Kaynak: DHA