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Göztepe'de bir pozitif vaka daha

Göztepe'de bir pozitif vaka daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Göztepe, 1 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Göztepe, 1 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda vaka sayısı 2'ye yükseldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, futbol A Takımına yapılan PCR testi sonucunda 1 futbolcusunda pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Göztepe, geçtiğimiz çarşamba günü de 1 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını duyurmuştu. Böylelikle İzmir temsilcisinde pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe'de bir pozitif vaka daha

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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