Göztepe'de bir genç daha profesyonel oldu
08.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:25
Göztepe, 2001 doğumlu altyapı oyuncusu Alper Aşkın'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe, 2001 doğumlu altyapı oyuncusu Alper Aşkın'la 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe, U14 Takımı'ndan itibaren altyapı gelişim takımlarında forma giyen 2001 doğumlu Alper Aşkın ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki defans oyuncusu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Transferle ilgili açıklama yapan Göztepe, genç oyuncuyu tebrik ederek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Göztepe bu sezon 4 altyapı oyuncusuyla daha profesyonel sözleşme imzalamıştı. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı