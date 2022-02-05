Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'de yarın Altay'la karşılaşacak Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Altay'la karşılaşacak Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay maçı öncesinde yapılan Kovid-19 testinde bir futbolcunun testinin pozitif olduğu belirlendi. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Altay, Spor, Haber

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