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Göztepe'de bir formaya üç aday

Göztepe'de bir formaya üç aday
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakada evinde Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Göztepe'de cezalı kaptan Halil Akbunar'ın yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu.

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü saat 16.00'da başlayacak müsabakada evinde Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Göztepe'de cezalı kaptan Halil Akbunar'ın yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun geçen hafta Çaykur Rizespor maçında direkt kırmızı kart gören Halil'in yokluğunda Tijaniç, N'Diaye veya Beykan'ı on birde düşündüğü bildirildi. Sırp teknik adamın taktik idmanlarında 3 futbolcuyu da denediği ve büyük ihtimalle Tijanic'e şans vereceği ifade edildi. Son 3 maçtır yedek kulübesinde oturan Senegalli golcü N'Diaye'nin maçın gidişatına göre süre alacağı kaydedildi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasının bilet fiyatları 1'inci kategori 436, 2'nci kategori 381.5, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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