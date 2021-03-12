Göztepe'de Beykan kayıplarda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Göztepe'de Beykan kayıplarda

12.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:59
Göztepe'de Beykan kayıplarda

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de devre arası transferlerinden Beykan Şimşek, formayı unuttu.

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de devre arası transferlerinden Beykan Şimşek, formayı unuttu. Ankaraspor'dan büyük umutlarla kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ünal Karaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 1 dakika bile şans bulamadı. Karaman'dan önce Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan girip toplam 26 dakika görev yapan Beykan, 21 kişilik kadroda dahi kendine yer bulamamaya başladı.

Ünal Karaman'ın görev yaptığı ilk 2 maç olan Yukatel Denizlispor ve Beşiktaş'a karşı yedek kulübesinde oturan Beykan, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarını tribünden izlemekle yetindi. Göztepe'nin sezon başı Altınordu'dan transfer edip Beypiliç Boluspor'a kiraladığı, ardından devre arası takıma döndürdüğü sağ bek Kerim Alıcı da formaya hasret kalan isimlerden oldu. Ünal Karaman, 23 yaşındaki futbolcuyu zaman zaman kadroya dahil etse de, oynatmayı tercih etmedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de Beykan kayıplarda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:59:40. #1.15#
title