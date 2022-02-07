Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerin yaptığı antrenmanla başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer gruptaki oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı. - İZMİR