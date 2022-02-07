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Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerin yaptığı antrenmanla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına bugün sabah saatlerin yaptığı antrenmanla başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer gruptaki oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı. - İZMİR

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Urla, Spor, Haber

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