Göztepe'de Başkan Sepil, Urla'ya üs kuracak - Haberler

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Göztepe'de Başkan Sepil, Urla'ya üs kuracak

Demirören Haber Ajansı, Onur Atış - Spor
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Göztepe'de Başkan Sepil, Urla'ya üs kuracak

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek yeniden düşme potasına giren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil duruma el attı.

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek yeniden düşme potasına giren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil duruma el attı. Kalan 11 haftada her maça final gözüyle bakan sarı-kırmızılıların başkanının, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne üs kuracağı ifade edildi. Sepil'in sezon sonuna kadar takımla çok yakından ilgileneceği ve oyuncuları motive etmek için daha fazla yoğun mesai harcayacağı kaydedildi. Kötü gidişata el birliği ile son vermeyi planlayan Mehmet Sepil'in maddi ve manevi olarak tüm imkanları seferber ettiği vurgulandı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Mehmet Sepil, Giresunspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Haberler

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