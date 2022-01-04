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Göztepe'de Balazs Megyeri ile yollar ayrıldı

Göztepe'de Balazs Megyeri ile yollar ayrıldı
AA / Mustafa Güngör - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Macar kaleci Balazs Megyeri'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Macar kaleci Balazs Megyeri'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

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AA / Mustafa Güngör - Spor Haberleri

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