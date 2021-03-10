Göztepe'de Atınç ve Alpaslan duvar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'de Atınç ve Alpaslan duvar oldu

10.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:20
Göztepe'de Atınç ve Alpaslan duvar oldu

SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman'ın özellikle savunmada yaptığı değişimler başarıyı getirdi.

SPOR Toto Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman'ın özellikle savunmada yaptığı değişimler başarıyı getirdi. İlk 4 maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı stoperde Mihojivic ve Titi'yi oynatıp sadece 1 puan toplayabilen Karaman, ardından Atınç ve Alpaslan ikilisine şans verdi. Atınç ve Alpaslan'ın savunmanın göbeğinde oynadığı Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından Göztepe 13 puan çıkardı.

Sarı-kırmızılılar Titi-Mihojevic ikilisinin görev aldığı 4 müsabakada 8 gol yerken, son 5 maçta ise 3 kez topu ağlarında gördü. Stoperde çok iyi uyum yakalayan Atınç ve Alpaslan ikilisi böylece Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Alpaslan son Erzurumspor karşılaşmasında penaltıdan gol de atarak skor katkısında bulundu. Ünal Karaman, beklerde ise rotasyon yapmayı tercih etti. Sağ bekte Gassama ve Murat Paluli'yi değişimli kullanan deneyimli çalıştırıcı, defansın solunda genelde Berkan'ı tercih etti. Berkan'ın sakat ya da cezalı olduğu maçlarda ise Boşnak oyuncu Burekovic formayı giydi.


Göztepe'de Atınç ve Alpaslan duvar oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Müslüm Gürses Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de Atınç ve Alpaslan duvar oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:21:35. #1.16#
title