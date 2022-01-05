Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi küme düşme hattında kapatan Göztepe, ikinci devrenin ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştiren Göztepe'de, futbolcular ilk bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise taktiksel oyun çalışması yapılarak antrenman tamamladı.

Öte yandan, antrenmanda yeni transfer Boşnak kaleci Kenan Piric de yer aldı. - İZMİR