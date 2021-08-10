Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz