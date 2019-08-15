Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

15.08.2019 21:13

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de idmanı takip etti.

Öte yandan, Göztepe'nin iç saha maçlarını oynayacağı ve yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ilk reklam filmi, kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Kaynak: AA