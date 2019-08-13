Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

13.08.2019 21:11
Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

Kaynak: AA
Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.