Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.