Göztepe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u konuk edecek. 9 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maç Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise istasyon çalışması gerçekleştirdi. - İZMİR