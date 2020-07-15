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Göztepe'de Alpaslan'a talip çok

SÜPER Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk için 4 takım sıraya girdi.

Göztepe'de Alpaslan'a talip çok
15.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:06

SÜPER Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk için 4 takım sıraya girdi. Gerçek bölgesi orta saha olmasına rağmen stoperde görev yapan ve takımın en golcü oyuncusu olan 25 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in istediği ifade edildi. Göztepe ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Alpaslan için Başkan Mehmet Sepil'in hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirlediği ve bütçenin rahatlaması için oyuncuyu satmaya sıcak baktığı vurgulandı. 

Özellikle Fenerbahçe'nin kaptan Emre Belözoğlu aracılığı ile Alpaslan'la sürekli temas halinde olduğu ileri sürüldü. Ailesi İstanbul'da yaşayan Alpaslan'ın da Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'den birini tercih etmek istediği bildirildi. Göztepe'ye geçen sezon Elazığspor'dan transfer edilen tecrübeli oyuncu, ilk senesinde 25 lig maçına çıkıp 3 kez fileleri sarstı. Bu sezon ise 23 Süper Lig müsabakasında boy gösteren Alpaslan, 7 kez ağları havalandırarak skora çok önemli katkı sağladı. Alpaslan geçen haftaki Gençlerbirliği maçının son dakikalarında santrforda görev almıştı. 

 


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Kaynak: DHA

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