Göztepe'de Alpaslan'a nazar değdi
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Göztepe'de Alpaslan'a nazar değdi

10.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:18
Göztepe'de Alpaslan'a nazar değdi

SÜPER Lig'de kötü gidişi durdurmaya çalışan Göztepe'de takımın en önemli yıldızlarından Alpaslan Öztürk, bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

SÜPER Lig'de kötü gidişi durdurmaya çalışan Göztepe'de takımın en önemli yıldızlarından Alpaslan Öztürk, bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Göz-Göz'e 3 yıl önce o dönem 1'inci Lig ekibi Elazığspor'dan transfer olarak takımın jokeri haline gelen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, defansta görev yapmasına rağmen ilk yılında Süper Lig'de 25 maçta 3, geçen sezon da 24 maçta 7 gol atmayı başardı. Performansıyla adı sezon başında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'le anılan futbolcu bu sezona da ilk 11'in banko ismi olarak başlasa da ardından sakatlıklardan formaya hasret kaldı.

Sezonun ilk 4 maçında ilk 11'de 90 dakika forma giydikten sonra ekim ayında Başakşehir maçı sonrası arka adalesinden sakatlık yaşayan Alpaslan, tam olarak iyileşmeden antrenmanlara başlayınca adalesini tekrar yırttı. Yaklaşık 2 aylık ayrılık sonrası aralık ayında sahalara dönüp 3 maç yeniden 11'de oynayan Alpaslan yeniden sakatlandı. 19 Aralık'taki Hatayspor maçında oynadıktan 1.5 ay sonra 31 Ocak'ta Denizlispor önünde sahaya çıkıp ilk yarıda sol arka adalesinden sakatlanan futbolcu, 2 maçtır yine forma giyemedi. Bu sezon oynanan 23 maçın yalnız 9'unda süre alabilen Alpaslan, Başakşehir maçı öncesi takımla çalışıyor.

TRANSFERDE YİNE GÜNDEMDE

Göztepe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Alpaslan Öztürk'ün ismi transferde Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılmaya başlandı. Sezon sonu serbest kalacak futbolcu geçen haftalarda katıldığı bir yayında önceliğinin Göztepe'de kalmak olduğunu belirtip kendisine henüz kulübünden ulaşan bir teklif bulunmadığını açıklamıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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