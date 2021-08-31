Göztepe'de adaylar netleşiyor
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Göztepe'de adaylar netleşiyor

Göztepe'de adaylar netleşiyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni adayların da ortaya çıktığı iddia edildi.

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni adayların da ortaya çıktığı iddia edildi. Karaman'la karşılıklı anlaşmayı hedefleyen yönetimin Tayfun Korkut ismi üzerinde durduğu vurgulandı. 

Başkan Mehmet Sepil'in ilk önceliği Korkut'a vereceği, aksi durumlarda Emre Belezoğlu ve Çağdaş Atan için devreye girileceği kaydedildi. En kısa zamanda teknik adam sorununu çözmeyi planlayan sarı-kırmızılıların yeni çalıştırıcıyı belirledikten sonra 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar takviye çalışmalarına ağırlık vereceği kaydedildi. Göztepe yönetiminden Ünal Karaman'ın durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Süper Lig'de hoca kıyımı tüm hızıyla sürüyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
Süper Lig'de hoca kıyımı tüm hızıyla sürüyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı
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