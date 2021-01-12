Göztepe'de adaylar çoğaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe'de adaylar çoğaldı

12.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:41
Göztepe'de adaylar çoğaldı

SÜPER Lig'de Fraport-Tav Antalyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de teknik adam adayları çoğaldı.

SÜPER Lig'de Fraport-Tav Antalyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de teknik adam adayları çoğaldı. İlk başta Ünal Karaman isminin gündeme geldiği sarı-kırmızılılarda Tolunay Kafkas, Christoph Daum, Hüseyin Eroğlu ve İbrahim Üzülmez gibi çalıştırıcıların listede olduğu öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil bu defa Süper Lig tecrübesi fazla olan bir teknik direktörü takımın dümenine getirmeyi düşündüğü de öğrenildi.

Ara transfer döneminde şu ana kadar Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Belçika'nın Anderlecht takımından Peter Zulj'u kadrosuna dahil eden Göztepe'nin Mory Konate'yle de anlaştığı ileri sürüldü. Son olarak Belçika'da St. Truiden forması giyen 27 yaşındaki Gineli futbolcunun İzmir'e davet edildiği bildilirdi. Almanya'da VFL Alfter, Erndtebrück ve Borussia Dortmund'ta da oynayan deneyimli futbolcu bu sezon St. Truiden'de 7 müsabakaya çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mike Pence Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Ivana Sert İrem Derici Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de adaylar çoğaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 11:43:06. #1.15#
title