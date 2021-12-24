Göztepe'de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe'de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek günü tamamladı. - İZMİR

Göztepe'de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe'de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe'de, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

 Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

Resmi yazı gönderildi! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor

 Dolmabahçe'de denge bir kez daha bozuldu! Yıldız futbolcudan jeneriklik bir gol

Dolmabahçe'de denge bir kez daha bozuldu! Yıldız futbolcudan jeneriklik bir gol

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title