Göztepe'de 4 isim pozitif
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Göztepe'de 4 isim pozitif

20.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:56
Göztepe'de 4 isim pozitif

Göztepe Kulübü, 3 futbolcu ve bir teknik heyet personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Göztepe Kulübü, 3 futbolcu ve bir teknik heyet personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 3 futbolcumuz ve bir teknik heyet personelimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan 4 kişi ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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