Göztepe'de 3 futbolcu yolcu
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Göztepe'de 3 futbolcu yolcu

02.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:46
Göztepe'de 3 futbolcu yolcu

Süper Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek Göztepe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Süper Lig'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek Göztepe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda ara dönemde 3 oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi. Göz-Göz'de sezon başında gözden çıkarılan sağ bek Gassama ve stoper Titi'nin yanı sıra santrfor Ideye'nin de takımdan gönderilebileceği vurgulandı. Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların yüksek maliyetlerinden ötürü mevcut kadroda da değişimler yapabileceği bildirildi.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Gassama, ilk sezonunda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ancak bu sezon gözden düşen Senegalli sadece 4 Süper Lig karşılaşmasında oynadı. Titi de tıpkı Gassama gibi 2018-2019 sezonunda Göztepe'ye imza attı. Brezilyalı stoper bu sezon 7 maça çıktı. Yunanistan'ın Aris takımından kadroya dahil edilen Ideye ise hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. Deneyimli futbolcu 8 maçta görev alıp yalnızca 1 kez fileleri sarstı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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