Göztepe'dan Majeed Waris atağı
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Göztepe'dan Majeed Waris atağı

Göztepe'dan Majeed Waris atağı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ganalı forvet Majeed Waris'le ilgileniyor.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Ganalı forvet Majeed Waris'le ilgileniyor. Listesinde yerli ve yabancı birçok futbolcuyu bulunduran sarı-kırmızılıların son olarak Fransa'nın RC Strasbourg takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü iddia edildi. Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Waris'in de yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa'da ilk olarak İsveç'te Hacken forması giyen Ganalı, Rusya'da Spartak Moskova, Fransa'da Valenciennes, Lorient, Nantes ve Strasbourg, Portekiz'de Porto formalarını da giydi. Trabzonspor'a 2014-2015 sezonunda transfer olan tecrübeli golcü, 18 maçta gol atamadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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