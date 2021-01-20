Göztepe'da hava bahara döndü

SÜPER Lig'de teknik direktörsüz çıktığı maçlarda İttifak Holding Konyaspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de yenen Göztepe, üzerindeki karabulutları dağıttı. Evinde rakibini güzel bir oyunla 4-0'lık sonuçla geçen sarı-kırmızılılar 2'de 2 yaparak ateş hattından hızla uzaklaştı. Teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayırdıktan sonra 6 puan toplayan Göztepe, alınan galibiyetlerin yanı sıra teknik adam sorununu da çözüp transferde atağa kalktı.

Deneyimli çalıştırı Ünal Karaman ile her konuda anlaşan Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Diabate'yi İzmir'e getirdi. Yunanistan'ın Paok takımında forma giyen orta saha Esiti'yle de söz kesen Göztepe kötü günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan Başkan Mehmet Sepil de üzerindeki baskıyı attı. Hem Konyaspor hem de Gençlerbirliği galibiyetleri Başkan Sepil'i oldukça sevindirdi.

KARAMAN TAKIMI BEĞENDİGürsel Aksel Stadı'nda karşılaşmayı locadan Başkan Mehmet Sepil'le birlikte izleyen Ünal Karaman'ın takımın gösterdiği performansı oldukça beğendiği bildirildi. Oyuncuların sahada gösterdiği istek ve arzuyu olumlu karşılayan tecürbeli teknik adamın ekstra transfer isteyip istemeyeceği ise atılacak resmi imzaların ardından netlik kazanacak. Bu hafta deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak Göztepe'de Ünal Karaman'ın sahadaki yerini alacağı öğrenildi.GÜLERYÜZ 2'DE 2 YAPTIİlhan Palut'un gidişiyle takımı 2 maç Sportif Menajer İlhan Şahin'le birlikte sahaya çıkaran Antrenör Yasin Güleryüz camianın gönlünde taht kurdu. Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında takımı hazırlayan ve oyuncuları motive eden Şahin-Güleryüz ikilisi çok kritik eşiği aştı. Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Güleryüz, "Tüm oyuncularımı kutluyorum. Gerçek Göztepe'nin potansiyelini sahaya yansıttık. Hepimiz elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu galibiyetler bizlere destek veren tüm Gözpeliler'e armağan olsun" dedi.ZULJ YİNE ATTIGöztepe'nin devre arasında Belçika'nın Anderlecht takımından transfer ettiği orta saha Peter Zulj ne kadar isabetli bir transfer olduğu ilk 2 maçtan gösterdi. Konyaspor deplasmanında 2 gol atarak 3-2 kazanılan maçın kahramanı olan Avusturyalı oyuncu, Gençlerbirliği müsabakasını da boş geçmedi. Maçın 25'inci dakikasında perdeyi açan Zulj ikinci maçında da ağları havalandırdı. Takıma çok çabuk adapte olan oyuncu camianın en büyük umutlarından biri haline geldi.HALİL FIRTINASI

Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol atıp 1 de asist yapan Halil Akbunar bu sezon skora büyük katkı sağladı. Ligdeki 6'ncı golünü atan kaptan Halil, 6 kez de gol pası verdi. Halil, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği (2) karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı. Senegalli golcü Cherif Nidaye de yine bu maçta ağları sarsarak gol sayısını 5'e çıkardı ve Halil'den sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ