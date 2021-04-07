Göztepe çok rahatladı

Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u en skorer oyuncuları Halil ve Ndiaye'nin golleriyle 2-0 yenen Göztepe 3 maçlık galibiyet özlemine son verip rahat nefes aldı.

Süper Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u en skorer oyuncuları Halil ve Ndiaye'nin golleriyle 2-0 yenen Göztepe 3 maçlık galibiyet özlemine son verip rahat nefes aldı. Üst üste Ankaragücü ve Sivasspor'a yenilen, milli aranın ardından Kayserispor'la da berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3 puanla sıralamada da rahata kavuştu. Alt sıralarla bağını tamamen koparan sarı-kırmızılılar 43 puana yükselirken, teknik direktör Ünal Karaman takımının gösterdiği mücadeleden çok memnun olduğunu söyledi.

Oyuncularını kutladığını ifade eden Karaman, "Hem bizim nem de rakibimiz için çok zorlu bir maç geride kaldı. Dünyanın yaşadığı sağlık sorunları maalesef futbola da yansıyor. Bütün takımlar zorluklar yaşıyor. Bizler de bundan etkileniyoruz. Her şeye rağmen sahada elinden gelen en iyi mücadeleyi gösteren takımımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlar bu işin profesyonelleri. Güzel bir galibiyet aldık. Bunun devamı gelmeli" diye konuştu.

"RAHAT DÜŞÜNEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Maçın ilk yarısında kontrollü bir oyun ortaya koyduklarını belirten Ünal Karaman, "İkinci devrede ise futbolun doğrularını daha çok ortaya koyduk. Daha fazla pozisyon üreten ve kazanma adına doğru işler yapan bir takımımız oldu. Umuyorum ki bu galibiyet bize gönül veren taraftarımızı mutlu etmiştir. Önümüze daha rahat bakıyoruz. Artık daha rahat düşünerek karar verecek bir ortam içinde serüvenimize devam edeceğiz" dedi. Göztepe hafta sonu mesaisinde deplasmanda Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ