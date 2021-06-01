Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Hırvat ekibi HNK Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Hırvat ekibi HNK Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 3 yıllık yeni mukavele yapıldığı belirtildi.

Senegalli 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon ligde ve kupada çıktığı 40 maçta 12 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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