Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Hırvat ekibi HNK Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Hırvat ekibi HNK Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 3 yıllık yeni mukavele yapıldığı belirtildi.
Senegalli 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon ligde ve kupada çıktığı 40 maçta 12 gol kaydetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin