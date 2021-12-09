Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
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Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Rize'ye hareket edecek.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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