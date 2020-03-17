SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ersan Parlatan - Spor
Çaykur Rizespor, Karaman, Spor

Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ersan Parlatan

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sergiledikleri performanstan memnun olduklarını kaydetti.

17.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:38
Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ersan Parlatan

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sergiledikleri performanstan memnun olduklarını kaydetti.

Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, seyircisiz oynanan müsabakada alıştıkları coşkudan yoksun mücadele ettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor maçına kadar 3 müsabakadır kaybettiklerini ve gol atamadıklarını hatırlatan Parlatan, "İyi bir performans gösterdik. İlk yarıda iyi oynasak da pozisyon bulmakta zorlandık. Son paslarda net olmayışımız nedeniyle skor bulamadık. Golü bularak kazandığımız öz güven çok önemliydi. 2-0'dan sonra takım gerçek yüzünü gösterdi." dedi.

Parlatan, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle futbolcuları maça hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, "Takımımızı pazar günü maçımızı var gibi hazırlayacağız." diye konuştu.

Karaman: "Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sonuç olarak üzüldüklerini ancak galibiyeti hak eden Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.

Takım olmanın farklı özellikler gerektirdiğini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Biz bu çeşitlemeyi istediğimiz şekilde yapamadık. Anlaşılan bundan sonraki müsabakalarda da zorlanacağız. Bu tarz oyunun bize arzu ettiğimiz sonucu getireceğini düşünmüyorum. Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz. Eğer varsa, yeteneğin küllerinden sıyrılıp açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Görünen o ki yolumuz var."

Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sorulan soru üzerine, "Bu konuda devletin yetkili insanları bir risk varsa gereğini yaparlar. Ben o konuda yetkililerin gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'nin yarın farklı bir gündemle karşılaşabileceğini belirten Karaman, "Gündemi takip edip de bu konuyla ilgili açıklama yapan insanların sözlerine saygı duymaktan başka bir duruşumuz olmaz. İnsan değerli, insan kıymetli. Bu insanların da sonuçta aileleri var. Kendilerine emanet edilen insanlar da kendi evlatları sayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ersan Parlatan

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ersan Parlatan

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan sesi titreyerek duyurdu: Türkiye'de virüsten ilk ölüm gerçekleşti Spor
Bakan sesi titreyerek duyurdu: Türkiye'de virüsten ilk ölüm gerçekleşti
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Spor
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Spor
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Spor
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi Spor
Dünyaca ünlü yatırım bankasının korona tahminleri sızdı! Tarih verildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete 'online mesafede kalma' çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Mustafa Sandal Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir Henry Onyekuru
Daha Fazla Türk Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından - Ersan Parlatan - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 00:31:20. #1.14#