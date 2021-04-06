Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından
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Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ardından

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "60-65 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir anda bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek buradan puansız ayıldık.

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Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "60-65 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir anda bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek buradan puansız ayıldık." dedi.

Maçın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Uygun, puanlarla dönmeyi planladıkları İzmir'de mağlup olduklarını söyledi. Takımda Kovid-19 olan futbolcuların yanı sıra cezalı oyuncularının da bulunduğunu hatırlatan Uygun, şöyle konuştu:

"60-65 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir anda bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek buradan puansız ayıldık. İşin boyutuna baktığımızda çok iyi bir kadroya sahibiz, birbirinden yetenekli futbolculara sahibiz. Biraz da bu maçta taktiksel ve sistemsel hatanın, kendimizin yaptığı bir hata olarak düşünüyorum ve öyle değerlendiriyorum, maçı kaybetmemize neden oldu. Şimdi önümüzde taraftarımızdan özür dileyip mutlu olabileceğimiz bir maç var. İnşallah o maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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