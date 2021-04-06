Göztepe-Çaykur Rizespor maçından notlar
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Göztepe-Çaykur Rizespor maçından notlar

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe-Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçında Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama pankartı tribünde yer aldı.

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Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçında Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama pankartı tribünde yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde takımların sahaya pankartla çıkamadığı profesyonel liglerde AA'nın kuruluşunun 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." yazılı pankartı tribüne kondu.

Her iki takım teknik direktörü Süper Lig'de oynadıkları son maçlara göre ilk 11'lerinde 5'er değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçında forma şansı verdiği cezalı Alpaslan Öztürk ile Lamina Gassama, Anderson Esiti, Fousseni Diabate ve Adis Jahovic'in yerine Christian Titi, Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Peter Zulj ve Zlatko Tripic'i oynattı.

Dün tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklanan ve tedbirinin bugün kaldırıldığı bildirilen Alpaslan Öztürk, ilk açıklanan kadroda yedek kulübesinde yer aldı. Ancak PFDK'nin 1 maç ceza verdiğini duyurduğu Alpaslan Öztürk'ün yerine Yalçın Kayan kadroya dahil edildi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun da Fatih Karagümrük maçında farklı olarak Fernando Boldrin, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Milan Skoda ve Mykola Moroziuk'un yerine Tunay Torun, Fernando Andrade, Dario Melnjak, Doğan Erdoğan ve Yassine Meriah'a şans verdi.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Loic Remy de yedek kulübesinde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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