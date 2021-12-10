Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Süper Lig'in 16. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
RİZE (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Hava yolu ile Trabzon'a gidecek Göztepe kafilesi daha sonra Rize'ye geçecek.
Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalıları Berkan Emir ve Obinna Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Kerim Alıcı, Arda Özçimen ve Wilker Angel, Rize'ye götürülmeyecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'daki Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri