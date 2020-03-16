Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
16.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:40
Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.
Atınç Nukan'ın yer almadığı idmanda Alpaslan Öztürk, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında tesislerde kamp yapacağı öğrenildi.
Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
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Kaynak: AA