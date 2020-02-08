Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü
Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.