Haberler » Spor » Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü - Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

08.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:18
Göztepe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Gürsel Aksel Stadı'nda sürdürdü

Süper Lig'de 10 Şubat Pazartesi günü 'u konuk edecek Göztepe, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Deniz Kadah, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler